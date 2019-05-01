محمد صلاح: أمر رائع مواجهة ميسي.. هو أفضل لاعب في العالم

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة ليونيل ميسي قبل المباراة المرتقبة مساء اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح في حواره مع صحيفة "بليتشر

ريبورت" البريطانية:"أمر عظيم أن نواجه برشلونة في دور نصف النهائي بالنسبة لي والفريق من أجل نظهر للجميع تطورنا، مواجهة ميسي أيضًا ستكون أمررائع أيضًا للغاية، الكثير يراه أفضل لاعب في العالم."

وتابع: "مواجهة لاعب مثل ميسي في هذا الدور من البطولة أمر جيد، إذا فزنا عليهم فهذا سيُحسب لنا بالتأكيد".

الجدير بالذكر أن ليفربول وبرشلونة سيلتقيان بدور الإياب يوم الثلاثاء القادم على ملعب "أنفيلد".