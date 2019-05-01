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جاريث بيل أول ضحايا زيدان في ريال مدريد

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استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على الاستغناء عن خدمات نجم الفريق جاريث بيل بسبب عدم قدرته على استعادة قوته طوال

الموسم الجاري.

ويتطلع زيدان للتخلص من بيل والاستفادة من قيمته السوقية، حيث لا يزال متبقي له ثلاث سنوات في مدريد ويتقاضى 17 مليون

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يورو .

 ويرغب ثلاثة أندية في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهم "مانشستريونايتد وتوتنهام الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني .

ورفض اللاعب الرحيل عن ريال مدريد من قبل وأكد أنه سعيد هو وزوجته في العاصمة الإسبانية ولا يريدان تغيير شيء.

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