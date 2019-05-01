ريفالدو يحذر برشلونة من هذا اللاعب قبل مواجهة ليفربول

حذر ريفالدو نجم برشلونة السابق، فريقه من لاعبي ليفربول، قبل المباراة التي ستجمع بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو" ضمن ذهاب دور نصف نهاي دوري أبطال أوروبا، خاصةً فيرمينو مهاجم

الريدز.

وقال ريفالدو: "عليك أن تكون حذر من ليفربول هم لديهم كثير من اللاعبين مصدر تهديد عليك أن تراقب الجميع".

وتابع: "أحب فيرمينو مهاجم الفريق،

لم يحظَ بفرص كبيرة مع منتخب البرازيل، يجب أن يكون برشلونة حذرًا منه، هو لا يتشتت انتباهه لأن فيرمينو لا ينام لدقيقة، لديه الإمكانيات، هو دائمًا ما يكون متعطش للتسجيل".

ويلتقي ليفربول أمام برشلونة في مباراة الإياب على ملعب "أنفيلد" يوم الثلاثاء المقبل.