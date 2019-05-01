عضو اتحاد الكرة يقترح زيادة قيمة استقدام الحكام الأجانب للضعف

اقترح محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، زيادة قيمة استقدام الحكام الأجانب في الدوري إلى الضعف.
قال أبو الوفا في تصريحات خاصة، إنه قدم مقترحا في اجتماع اتحاد الكرة الأخير بزيادة قيمةاستقدام الحكام الأجانب للضعف بداية من الموسم المقبل، بحيث يسدد أي نادٍ يرغب في استقدام طاقم أجنبي مبلغ 50 ألف دولار بدلا من 25 ألف
ويشهد الدوري المصري في الموسم الجاري استقدام حكام أجانب في كثير من المباريات، بعدما طلب ناديي الزمالك وبيراميدز إسناد جميع مبارياته لحكام أجانب في حين يطلب الأهلي حكاما أجانب في بعض المباريات، وتلجأ بعض الفرق إلى طلب حكام أجانب في المباريات الحساسة والحاسمة.
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