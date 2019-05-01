سيطرة مصرية على صدارة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

أعلن الاتحاد الدولي للإسكواش اليوم الأربعاء عن تصنيف السيدات لشهر مايو والذي شهد سيطرة مصرية على المراكز الثلاثة الأولى. وتواجد الثلاثي المصري رنيم الوليلي ونور الشربيني ونور الطيب في المراكز الثلاثة الأولى كما تواجدت سلمى هاني في المركز الـ 14. وتقدمت يثرب عادل مركزين لتحل المركز الـ 16 وتأخرت هانيا الحمامي مركز وحيد لتقع في المركز الـ 17.

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