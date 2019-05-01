أسطورة برشلونة يشيد بأليسون بيكر حارس ليفربول

أشاد تشافي هيرنانديز نجم السد القطري وأسطورة برشلونة السابق، بحارس مرمى ليفربول أليسون بيكر ، قبل المباراة التي ستجمع بين برشلونة وليفربول، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "أليسون حارس كبير وجيد للغاية، سيحاول بالتأكيد تقديم أفضل ما

عنده من أجل إيقاف ميسي ".

وتابع تشافي: "لكنني لست متأكدًا من أن الأمر سيكون ممكنًا".

ويستضيف برشلونة نظيره ليفربول، مساء اليوم، التاسعة، على ملعب "كامب نو"، في حين ستكون مباراة الإياب بينهما يوم الثلاثاء القادم، على ملعب "أنفيلد".