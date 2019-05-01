اخبار الرياضه

أسطورة برشلونة يشيد بأليسون بيكر حارس ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أشاد تشافي هيرنانديز نجم السد القطري وأسطورة السابق، بحارس مرمى أليسون بيكر ، قبل المباراة التي ستجمع بين برشلونة وليفربول، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور

نصف نهائي من .

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "أليسون حارس كبير وجيد للغاية، سيحاول بالتأكيد تقديم أفضل ما

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
عنده من أجل إيقاف ".

وتابع تشافي: "لكنني لست متأكدًا من أن الأمر سيكون ممكنًا".

ويستضيف برشلونة نظيره ليفربول، مساء اليوم، التاسعة، على ملعب "كامب نو"، في حين ستكون مباراة الإياب بينهما يوم الثلاثاء القادم، على ملعب "أنفيلد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة برشلونة يشيد بأليسون بيكر حارس ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا