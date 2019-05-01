أسطورة برشلونة يشيد بأليسون بيكر حارس ليفربول

أشاد تشافي هيرنانديز نجم السد القطري وأسطورة برشلونة السابق، بحارس مرمى ليفربول أليسون بيكر ، قبل المباراة التي ستجمع بين برشلونة وليفربول، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدورنصف نهائي من دوري أبطال أوروبا.
وقال تشافي في تصريحات صحفية: "أليسون حارس كبير وجيد للغاية، سيحاول بالتأكيد تقديم أفضل ما
وتابع تشافي: "لكنني لست متأكدًا من أن الأمر سيكون ممكنًا".
ويستضيف برشلونة نظيره ليفربول، مساء اليوم، التاسعة، على ملعب "كامب نو"، في حين ستكون مباراة الإياب بينهما يوم الثلاثاء القادم، على ملعب "أنفيلد".
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