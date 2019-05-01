أعلن الاتحاد الدولي للإسكواش، اليوم الأربعاء، عن تصنيف اللاعبين لشهر مايو الذي شهد سيطرة مصرية على المراكز الأربعة الأولى.
وتواجد الرباعي المصري علي فرج، ومحمد الشوربجي، وطارق مؤمن، وكريم عبدالجواد في المراكز الأربعة الأولى على الترتيب، ونجح عبدالجواد في التقدم مركزين بالترتيب.
كما تواجد المصري عمر مسعد في المركز الـ11 بالتصنيف، واحتل زاهد سالم المركز الـ14، وتواجد فارس دسوقي في المركز الـ18 بعدما نجح في التقدم 24 مركزا بالتصنيف.
كانت هذه تفاصيل خبر علي فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمي لرجال الإسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.