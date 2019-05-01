علي فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمي لرجال الإسكواش

أعلن الاتحاد الدولي للإسكواش، اليوم الأربعاء، عن تصنيف اللاعبين لشهر مايو الذي شهد سيطرة مصرية على المراكز الأربعة الأولى.

وتواجد الرباعي المصري علي فرج، ومحمد الشوربجي، وطارق مؤمن، وكريم عبدالجواد في المراكز الأربعة الأولى على الترتيب، ونجح عبدالجواد في التقدم مركزين بالترتيب.

كما تواجد المصري عمر مسعد في المركز الـ11 بالتصنيف، واحتل زاهد سالم المركز الـ14، وتواجد فارس دسوقي في المركز الـ18 بعدما نجح في التقدم 24 مركزا بالتصنيف.