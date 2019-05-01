رياضة | سيراميكا يحصل على توقيع قائد الرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا يحصل على توقيع قائد الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا مع محمود المغربي قائد فريق الرجاء، لمدة موسمين، بدوري القسم الثاني، استعداداً للموسم الجديد.

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وقام المغربي، هدّاف الفريق المطروحي بالتوقيع لسيراميكا، في حضور أحمد حمايه الله، وكيل اللاعبين، ومسؤولو الفريق.

ونجح اللاعب في تسجيل 6 أهداف في الموسم الحالي مع الرجاء، ويعد من ناشئين الإتحاد السكندري، ثم إنضم للرجاء لمدة موسمين، قبل الإنضمام للمنصورة، لمدة 3 مواسم، ثم العودة للرجاء منذ 5 سنوات، وكان يتبقى له موسم آخر مع الرجاء قبل أن يقوم بالتوقيع لسيراميكا عقب سداد قيمة الصفقة من جانب فريقة الجديد.