رياضة | الماركا تصدم محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الماركا تصدم محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت صحيفة الماركا الإسبانية صدمة كبيرة للاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قبل مباراته أمام فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم.

ويواجه فريق برشلونة منافسه ليفربول مساء اليوم، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحرصت صحيفة الماركا على إجراء استفتاء عن الأفضل بين اللاعب المصري محمد صلاح، والأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث اكتسح لاعب البارسا صلاح بنسبة 93% في المقابل صلاح بنسبة 7% فقط.