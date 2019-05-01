رياضة | تشيلسي يشعل المنافسة في صفقة إيكاردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يشعل المنافسة في صفقة إيكاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في صراع التعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن باريس سان جيرمان رصد التعاقد مع إيكاردي مهاجم إنتر ميلان ليكون بديلاً محتمل لرحيل المهاجم الأساسي كافاني.

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واضاف الموقع، أن تشيلسي قرر الدخول في معركة التعاقد مع إيكاردي حيث يعتزم النادي فتح باب الرحيل أمام هيجواين بعد الموسم الجاري.

ويأمل مسئولو نادي تشيلسي الإنجليزي في رفع العقوبة الفيفا على النادي للتعاقد مع إيكاردي حيث لا يزال النادي اللندني موقفه غامض من التعاقدات بسبب العقوبة الموقعة عليه لاختراق قواعد الفيفا.

فشل هيجواين مع تشيلسي وعدم قدرته على إقناع الجماهير دفع الإدارة للتفكير الجاد بالتعاقد مع ماورو إيكاردي من إنتر ميلان.