رياضة | بوجبا يتخذ قراراً جديداً يقربه من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يتخذ قراراً جديداً يقربه من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قراراً جديداً في صفقة انتقاله لنادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بالانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم الجاري لتعزيز صفوف الفريق.

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ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن راتب بول بوجبا الذي يحصل عليه في مانشستر يونايتد ب17 مليون يورو سنويا يقف عائقاً وراء انضمامه لريال مدريد.

واشارت الصحيفة إلى أن بول بوجبا بات على استعداد تام لتخفيض راتبه السنوي بالفترة الحالية للانضمام لريال مدريد وهو الأمر الذي لم يوافق عليه وكيل أعماله رايولا.

ويأمل رايولا وكيل أعمال بوجبا في حصول اللاعب على عقد كبير من ريال مدريد في الصيف المقبل.