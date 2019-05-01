رياضة | الأهلي يطالب نجوم باستغلال تعثر بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطالب نجوم باستغلال تعثر بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأحمر خلال فندق الإقامة بالإسكندرية قبل مواجهة طلائع الجيش.

وطالب مدير الكرة لاعبي الفريق الأحمر بضرورة تحقيق الفوز، واقتناص الصدارة واستعلال تعثر بيراميدز في مباراة الأمس أمام مصر المقاصة.

كما أكد عبد الحفيظ على لاعبي الأهلي أن مباراة اليوم من أهم مباريات الموسم في رحلة الفريق للحفاظ على لقب الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السادسة و ٤٥ دقيقة على استاد المكس في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

أمير مرتضى يهاجم بي إن سبورتس

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك حقيقة إبلاغ السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق للإدارة بشأن رحيله.

ورد أمير مرتضى على الخبر المنشور عبر صفحة قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية بشأن إبلاغ المدرب للإدارة بالأمس بالرحيل بشكل رسمي.

وقال أمير مرتضى عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر": "لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق.. المدير الفني اجتمع برئيس النادي في حضوري أمس والاجتماع بأكمله كان بخصوص التحضير لمباراة النجم القادمة والاستعدادات الخاصة بالسفر ولم يتم التطرق أصلاً لتجديد أي عقود تخص المدير الفني أو اللاعبين".

وأضاف أمير مرتضى: "يجب عليكم التركيز في نقل و تحليل المباريات فقط فلديكم استوديوهات جيدة وصورة مميزة أما الشق الإخباري لديكم فإنه يدعو للشفقة".

أول رد من الزمالك على أزمة رحيل كريستيان جروس

نفى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ما تردد عن حديث السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن عدم تجديد تعاقده أو عقد أي جلسات مع إدارة النادي في هذا الشأن.

وشدد تيجانا على أن جروس لم يتحدث مع الإدارة طوال الفترة الأخيرة في أي أمور خاصة بهذا الشأن وكان سعيدا جدا عندما أبلغه رئيس النادي بتوفير طائرة خاصة لرحلة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي البطولة الكونفيدرالية.

وأضاف تيجانا: "جروس منذ فترة أبدى ترحيبه بتجديد تعاقده مع النادي ومنذ ذلك الوقت لم يتحدث عن هذا الشأن ولم يفاتحه مجلس الإدارة والجميع يركز فقط في مشوار الفريق بالبطولة الكونفيدرالية والدوري المصري".

واختتم عضو مجلس الإدارة تصريحاته مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم إثارة البلبلة داخل الفريق في هذا التوقيت الحاسم.

خناقة بين الأهلي والزمالك على خليفة محمد صلاح

دخل ناديا الأهلي والزمالك في حرب شرسة على ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب الملقب بخليفة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويخطط الأهلي والزمالك لضم خليفة محمد صلاح في ظل حاجتهما الشديدة لجناح مميز وإن كان الأحمر بدأ المفاوضات منذ يناير الماضي.

واقترب طاهر محمد طاهر من العودة والانتظام في التدريبات الجماعية مع المقاولون العرب، بعد العملية الجراحية التي خضع لها في غضروف الركبة.

الأهلي لا يعرف الخسارة أمام طلائع الجيش

تحمل مواجهات الأهلي مع طلائع الجيش العديد من الأرقام والإحصائيات الهامة التي نتفرض نفسها قبل لقاء الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، باستاد حرس الحدود بالمكس في الأسبوع الـ31 من بطولة الدوري المصري.

وتحمل مواجهة الأربعاء المواجهة رقم 25 التي تجمع الأهلي بطلائع الجيش بعد أن التقى الفريقان في 24 مباراة سابقة.

ونرصد في السطور التالية أهم أرقام تاريخ لقاءات الفريقين:

حقق الأهلي الفوز في 19 مباراة فيما كان التعادل حاضرًا في 5 مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي.

المباراة الأولى التي جمعت الفريقين تعود إلى موسم 2004-2005 من بطولة الدوري الممتاز، في أول ظهور للطلائع في الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، فيما كانت آخر مواجهات الفريقين في ديسمبر الماضي لحساب الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

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نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك طلائع الجيش في 50 مناسبة من خلال 27 لاعبًا تمكنوا في هز شباك الطلائع، فيما استقبلت شباك الأحمر 11 هدفًا.

محمد بركات، نجم الأهلي السابق، كان صاحب أول أهداف الفريق في شباك طلائع الجيش، فيما كان مروان محسن صاحب آخر من زار شباك الطلائع.

عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف في شباك فريق المؤسسة العسكرية.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة أمام طلائع الجيش في 16 مباراة، بينما نجح المنافس في الخروج بشباك نظيفة في مباراتين.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة 4-صفر، وهو ما حدث في مناسبتين؛ الأولى في موسم 2006-2007، وسجل رباعية الأهلي حينها "فلافيو – محمد أبو تريكة هدفان – عماد متعب"، والثانية في موسم 2014-2015.

والتقى الأهلي مع فريق طلائع الجيش في مسابقة كأس مصر في مباراة واحدة في عام 2007 لحساب دور ربع نهائي البطولة، وكان الفوز من نصيب الأحمر بنتيجة 3-1.

قائمة الأهلي لمباراة الطلائع.. عودة وليد سليمان واستبعاد 15 لاعبا

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم الأربعاء على استاد حرس الحدود بالمكس في الجولة الـ 31 من الدوري المصري

قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف

خط الوسط: حمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وجيرالدو

خط الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن وجونيور أجايي.

واستبعد مارتن لاسارتي 15 لاعبًا وهم محمد محمود وحسام عاشور وعمرو جمال وسعد الدين سمير وكريم وليد نيدفيد بسبب الإصابة وأحمد علاء ومحمد نجيب ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد حمودي ومحمود وحيد وشريف إكرامي وأحمد الشيخ وصلاح محسن وباسم علي لوجهة نظر فنية.

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.