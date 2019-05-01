رياضة | مارسيليا يفكر في خطف مدافع أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيليا يفكر في خطف مدافع أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن نادي مارسيليا يستهدف التعاقد مع ناتشو مونريال مدافع فريق أرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن زوبيزاريتا المدير الرياضي لنادي مارسيليا الفرنسي يستعد لفتح مفاوضات مع مونريال لضمه للفريق عقب نهاية الموسم.

واضاف الموقع ، أن مونريال يستعد للرحيل عن أرسنال لتقدمه في العمر بوصوله لعامه الـ33 بجانب عدم تلقيه عرضاً للتجديد مع الفريق اللندني.

خروج مونريال من أرسنال بعد نهاية عقده دفع العديد من الأندية للتفكير في التعاقد معه خاصة وأن المدير الفني لأرسنال أوناي إيمري يري بأن مستقبل اللاعب سيكون بعيد عن ملعب الإمارات في الموسم المقبل.