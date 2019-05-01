رياضة | محمد صلاح في معسكر أعداء برشلونة

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خاض فريق ليفربول الإنجليزي الحصة التدريبية الأخيرة مساء اليوم على ملعب إسبانيول تحضيراً لمواجهة برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن كتيبة برشلونة خاضت مساء اليوم الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب كورنيلا إل برات في إسبانيول لمواجهة برشلونة.

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واضافت الصحيفة، أن التدريب الأخير لفريق ليفربول شهد مشاركة جميع اللاعبين خلف الأبواب المغلقة هرباً من وسائل الإعلام والصحافة الكتالونية.

ورفض كلوب يوم أمس إجراء أي تدريبات على ملعب الكامب نو مفضلاً منح اللاعبين قرار بالمشي في الملعب فقط لتخوفه من تجسس برشلونة على التدريبات.

الجدير بالذكر أن ليفربول سوف يستقبل نظيره برشلونة يوم 7 مايو المقبل في ملعب الأنفيلد.