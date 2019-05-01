رياضة | أياكس يحقق رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يحقق رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أياكس الهولندي رقمًا مميزًا عقب تحقيق فوزه بهدف نظيف خارج أرضه على حساب توتنهام في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع أوبتا للإحصائيات بأن أياكس تمكن من الفوز في الثلاث مباريات التي أقيمت خارج أرضه في دور كل من الستة عشر والثمانية وقبل النهائي من البطولة.

وأشار الموقع الإحصائي بأن أياكس أصبح ثالث فريق يحقق هذا الرقم المميز بعد بايرن ميونيخ الألماني في موسم 2012/2013 وريال مدريد في موسم 2017/2018.

يذكر أن مباراة العودة ستقام الأربعاء المقبل على ملعب كرويف أرينا بمدينة أمستردام الهولندية.