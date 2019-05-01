رياضة | تشيلسي وبايرن ينتظران رحيل "توخيل" عن باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي وبايرن ينتظران رحيل "توخيل" عن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن مستقبل الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي أصبح في خطر في الفترة الأخيرة عقب الخسارة مجددًا ضد مونبلييه أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الفرنسي وذلك بعد خسارة بطولة كأس فرنسا على يد رين بركلات الترجيح.

وأفاد موقع Le10 Sport الفرنسي أن تشيلسي وبايرن ميونيخ يطمحان في التعاقد مع توخيل إذا تمت إقالته من تدريب باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري.

وأكد الموقع الفرنسي أن تشيلسي غير راض عن مستوى الفريق الذي يقوده ماوريسيو ساري الموسم الحالي ويضع توخيل ضمن خياراته لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

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كما أشار الموقع الفرنسي أن بايرن ميونيخ هو الآخر غير سعيد بمستوى الفريق البافاري تحت قيادة نيكو كوفاتش في موسمه الأول مع الفريق البافاري وقد يتعاقد مع توخيل في الصيف المقبل.

وكشف الموقع الفرنسي عن أن باريس سان جيرمان يضع كل من جوزيه مورينيو وآرسين فينجر وأنطونيو كونتي على رأس قائمته لتدريب الفريق في حال رحيل توخيل.

يذكر أن عقد توخيل مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2021 وحصد الفريق لقب وحيد في الموسم الجاري وهو الدوري الفرنسي وخسر الكأس وكأس الرابطة وودع دوري أبطال أوروبا على ملعبه على يد مانشستر يونايتد.