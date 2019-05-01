رياضة | تعرف على نتائج فئة الكلاسيك بالبطولة العربية لكمال الأجسام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج فئة الكلاسيك بالبطولة العربية لكمال الأجسام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج البطولة العربية لكمال الأجسام في فئة الكلاسيك طول 168سم عن فوز مؤيد سامي "العراق " بالميدالية الذهبية، وجاء رضا الجعفري " الأردن" في المركز الثاني والميدالية الفضيه، بينما جاء بالمراكز الثالث وسام محمد من العراق .

وفي طول تحت 171سم جاءت النتائج كالتالي محمد عبد الله فلسطين في المركز الأول، والمصري محمد أنور العماوي في المركز الثاني.

وفي طول تحت 175سم جاء المصري محمد رمضان في المركز الأول وحصل ايضا اسامه سمير من مصر علي الثاني وحصد المركز الثالث احمد رضا من البحرين وفي طول 180سم حصل البطل المصري أحمد سامي علي المركز الأول والثاني عصام عادل من مصر والثالث آدم شامخ من المغرب، وفي طول 190 جاء عبد الله مبارك من الإمارات في المركز الأول و العراقي مهند صلاح على المركز الثاني وخليفة علي الثالث من الإمارات.

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وفي الطول المفتوح حصل وائل محمد مصر على المركز الأول ، وعباس فتح الله من العراق على المركز الثاني ، والثالث شيفان مهدي من المنتخب العراقي .

وحصل على لقب بطل الابطال وكارت الاحتراف الإماراتي عبد الله مبارك

و حصل المصري أحمد سامي على كارت الاحتراف المقدم من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام البطولة العربية.