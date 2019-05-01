انت الان تتابع أمير مرتضى يكشف حقيقة رحيل كريستيان جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

جروس

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الزمالك، حقيقة ما تردد عن حديث السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لكرة القدم بالنادي، عن عدم تجديد تعاقده أو عقد أي جلسات مع إدارة النادي في هذا الشأن، وأن كل ما يتردد عار تمامًا عن الصحة، حيث نشر أمير مرتضى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : «لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق.. المدير الفني اجتمع برئيس النادي في حضوري أمس والاجتماع بأكمله كان بخصوص التحضير لمباراة النجم المقبلة، والاستعدادات الخاصة بالسفر ولم يتم التطرق أصلًا لتجديد أي عقود تخص المدير الفني أو اللاعبين».

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ونشر الحساب الرسمي لقناة «بي إن سبورتس» الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، أخطر إدارة النادي رسميًا بعدم رغبته في تجديد عقده مع الفريق، حيث كتب: «مدرب الزمالك السويسري كريستيان جروس يبلغ مجلس الإدارة رسميًا بعدم تجديد