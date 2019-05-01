انت الان تتابع أرقام وحقائق مثيرة عن موقعة برشلونة وليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لم يتمكن برشلونة الإسباني من الفوز على ليفربول الإنجليزي على مر التاريخ على ملعب «كامب نو» معقل البلوجرانا وذلك قبل الموقعة المرتقبة بينهما في دوري أبطال أوروبا

يحتضن ملعب «الكامب نو» في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، قمة إسبانية إنجليزية بنكهة أوروبية، في نهائي مبكر، حينما يستضيف برشلونة الإسباني نظيره ليفربول الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتأهل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، إلى المربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا بعدما نجح في تحقيق الفوز على بورتو البرتغالي بهدفين نظيفين ذهابًا في الأنفيلد، وإيابًا بأربعة أهداف مقابل هدف في الدراجاو.

على الجانب الآخر تمكن الفريق الكتالوني من تخطى عقبة الدور ربع النهائي بعدما نجح فى إقصاء مانشستر يونايتد، عقب الفوز عليه في عقر داره ذهابا فى الأولد ترافورد بهدف دون رد وإيابا بثلاثية نظيفة في الكامب نو. تاريخ مواجهات الفريقين: التقى الفريقان في 8 مباريات، منها 4 مواجهات في دوري الأبطال، ومثلها

على الجانب الآخر تمكن الفريق الكتالوني من تخطى عقبة الدور ربع النهائي بعدما نجح فى إقصاء مانشستر يونايتد، عقب الفوز عليه في عقر داره ذهابا فى الأولد ترافورد بهدف دون رد وإيابا بثلاثية نظيفة في الكامب نو. تاريخ مواجهات الفريقين: تاريخ مواجهات الفريقين: التقى الفريقان في 8 مباريات، منها 4 مواجهات في دوري الأبطال، ومثلها في بطولة الاتحاد الأوروبي، وكانت الأفضلية لصالح الريدز حيث حقق الفوز في ثلاثة مناسبات، فى مقابل انتصارين للفريق الإسباني، وحسم التعادل نتيجة ثلاث مواجهات. المواجهة الأولى كانت في مباراة نصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الأوروبى لموسم (1976)، ونجح ليفربول حينها فى اقتناص بطاقة التأهل من الفريق الإسباني من خلال تحقيق الفوز ذهابا بهدف نظيف والتعادل إيابا بهدف لمثله، ليحقق الريدز وقتها لقب البطولة للمرة الثانية على حساب كلوب بروج البلجيكي. وانتظر الفريقان حتى موسم (2001) حين التقيا مرة أخرى بنفس البطولة فى كأس الاتحاد الأوروبي، وقتها تعادل الفريقان سلبيا بدون أهداف في لقاء الذهاب في ملعب برشلونة، وتمكن ليفربول من خطف بطاقة العبور إلى النهائي في لقاء الإياب بعد الفوز بهدف دون رد في معقل الريدز، ليحقق الفريق الإنجليزي لقب البطولة الثالثة بعد الانتصار على ألافيس في المباراة النهائية، وكان هذا أول نهائي أوروبي يصل له ليفربول منذ حظر مشاركته في البطولات الأوروبية عقب كارثة ملعب هيسل. والتقى الفريقان في مرحلة المجموعات بعد أن أوقعت القرعة بينهما فى موسم (2002) من بطولة دوري أبطال أوروبا، وحقق برشلونة الفوز في المباراة الأولى بثلاثة اهداف مقابل هدف في ملعب ليفربول، والمباراة الثانية انتهت سلبيا بدون أهداف فى معقل البلوجرانا. Advertisements وآخر المواجهات التي جمعت بين الفريقين كانت فى موسم (2007) في الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز حينها ليفربول على بشلونة في لقاء الذهاب بهدفين لهدف على ملعب البارسا، وحقق الفريق الكتالوني الفوز بهدف نظيف في مبارة العودة على ملعب الأنفيلد، ولكن الانتصار لم يكن كافيا نظرا إلى الهدف الاعتباري المسجل خارج الديار، ووصل الريدز إلى المباراة النهائية ولكنه خسر بهدفين لهدف أمام إي سي ميلان الذى حقق اللقب في هذه النسخة من البطولة. قائمة الفريقين: قائمة الفريقين: ذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن قائمة مباراة الليلة: ضمت كلاً من، فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، نابي كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون، هندرسون، ستوريدج، مورينو، تشامبرلين، منيولية، شاكيري، بروستر، روبرتسون ، أوريجي، ماتيب ، كيلير ، آرنولد. وضمت قائمة برشلونة حسب الموقع الرسمى لها، 18 لاعبًا على رأسهم ليونيل ميسي: حيث جاءت كالتالى: شتيجن، سيليسين،سيميدو، بيكيه، أومتيتي، لينجليه وألبا،راكيتيتش، بوسكيتس، أرتور، سيرجي روبيرتو، فيدال وألينيا،سواريز، ميسي، ديمبيلي ومالكوم. محمد صلاح Vs ليونيل ميسى وينتظر عشاق الكرة في مختلف أنحاء العالم مواجهة خاصة في لقاء اليوم، تجمع بين الفرعون المصري محمد صلاح، والبرغوث الأرجنتيني النجم ليونيل ميسي، وسبق أن تواجها من قبل في مباراة، عندما كان يلعب صلاح بقميص روما الإيطالي، بينما خاض ميسي بقميص البلوجرانا مواجهتين ضد ليفربول. أشهر المواجهات: أشهر المواجهات: وكان أشهر لقاء جمع بين الكبيرين عندما التقيا في الدور ربع النهائي، وقهر ليفربول البلوجرانا في معقلهم «الكامب نو» بهدفين لهدف وحقق فوز غاليا لا ينساه عشاق الساحرة المستديره بالرغم من أن البارسا رد اعتباره بفوزه في لقاء الإياب بهدف نظيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرقام وحقائق مثيرة عن موقعة برشلونة وليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.