شكرا لقرائتكم "الاستئناف" تشدد عقوبة سجن التشيخي ريبكا إلى عامين للاحتيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 15:32

براغ -أ ف ب - شددت محكمة الاستئناف الحكم بحق لاعب كرة القدم الدولي التشيخي السابق توماس ريبكا لإدانته بالاحتيال، ورفعته من السجن 15 شهرا إلى عامين.



وكانت محكمة في براغ قد قضت في شباط/فبراير الماضي بسجن اللاعب البالغ من العمر حاليا 45 عاما، لمدة 15 شهرا لإدانته بالاحتيال على خلفية بيعه في كانون الأول/ديسمبر 2016 سيارة مرسيدس مستأجرة لسيدة مقابل 1,2 مليون كرونة (نحو 46 ألف يورو).

وبناء على استئناف تقدم به فريق الدفاع عن ريبكا، أصدرت المحكمة قرارها بتغليظ العقوبة، معتبرة أن القضية لا تتضمن أي أسباب تخفيفية تدفع إلى الحكم على اللاعب السابق بمدة أقل من العقوبة الدنيا المنصوص عليها في حالات مماثلة، وهي السجن لعامين.

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وغاب ريبكا عن جلسة النطق بالحكم ، بينما أشار محاميه ياروسلاف يانكرلي إلى أن موكله كان "أكثر تفاؤلا" بالاستئناف.

وكانت محكمة في برنو أصدرت العام الماضي على لاعب فيورنتينا الايطالي ووست هام الانكليزي السابق عقوبة السجن لستة أشهر بعدما أقدم على نشر إعلان مزيف لفتاة مرافقة مع صور ورقم هاتف زوجته السابقة. وتم لاحقا استبدال الحكم بالسجن بعقوبة خدمة المجتمع.

واشتهر ريبكا، الذي اعتزل كرة القدم عام 2014، بعدم قدرته على التحكم بانفعالاته داخل المستطيل الأخضر، حيث تلقى خلال مسيرته الاحترافية ما لا يقل عن 18 بطاقة حمراء، منها خمس عندما كان يلعب في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا (1998-2001)، وأربع عندما كان في صفوف وست هام (2001-2006).