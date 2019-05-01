شكرا لقرائتكم بيراميدز يتعثر .. وطائرة خاصة تنقل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعتين في 1 مايو 2019 - اخر تحديث في 1 مايو 2019 / 15:29

فقد بيراميدز نقطتين ثمينتين في مشواره للمنافسة على لقب الدوري المصري لكرة القدم إثر تعادله المخيب مع مصر المقاصة (1-1) في الجولة الـ 31 بالمسابقة ، ورفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة في المركز الأول ، فيما رفع المقاصة رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس .



من جانب آخر ، كشف رئيس الزمالك مرتضي منصور عن سفر بعثة فريقه إلى تونس بطائرة خاصة لمواجهة النجم الساحلي في سوسة (الأحد) القادم في إياب نصف نهائي كأس الكونفديرالية الأفريقية لتفادي إرهاق اللاعبين، وأشاد منصور بجهد المدير الفني السويسري كريستيان غروس والنتائج التي حققها الفريق تحت قيادته ، وداعب المدرب قائلا : عرضت عليه أن أعمل مساعدا في الجهاز الفني، وفاز الفريق"الأبيض" في مباراة الذهاب بالإسكندرية بهدف من دون مقابل .

من جهته ، نفى مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ تمرد عدد من اللاعبين بعد العقوبات المالية الكبيرة التي فرضها مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب على اللاعبين بعد الخروج من الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا ، مؤكدا انضباط اللاعبين في التدريبات والتركيز لتحقيق الانتصارات بالدوري المحلي للاحتفاظ باللقب ، مشيرا إلى أن عودة صانع الألعاب رمضان صبحي إلى الدوري الإنكليزي يتوقف على حصول اللاعب على عرض مناسب.

على صعيد آخر ، تدخل رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة لحل أزمة مشاركة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية، إذ طالب الاتحاد الأفريقي"كاف" بتخصيص أربعة أرقام لأندية بلاده عند سحب قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفديرالية . وتواجه الأندية المصرية مشكلة عدم انتهاء مسابقتي الدوري والكأس المحليتين قبل سحب القرعة .