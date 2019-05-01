شكرا لقرائتكم ماذا قال مدير الكرة بالإسماعيلى عن هزيمة الدراويش أمام الحدود؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مدير الكرة بالإسماعيلى ، صبرى المنياوى ، على هزيمة فريقه أمام حرس الحدود بأنها غير مستحقة ، مؤكدا أنها كانت عكس سير المباراة .

وقال المنياوى فى تصريحات صحفية اليوم " الفريق كان دون المستوى فى الشوط الأول إلا أنه تدارك اخطائه فى الشوط الثانى ، وتبارى اللاعبين فى إهدار فرص خطيرة كانت تمنحه التعادل على الأقل”.

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وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى: " الفرصة الأخيرة لنا ستكون فى كأس مصر ، وتحدثت مع اللاعبين على إغلاق صفحة الدورى والتركيز فى بطولة الكأس، والتركيز للفوز على الاتحاد السكندرى رغم صعوبة المباراة للصعود للدور المقبل بالكأس".

يشار إلى أن الإسماعيلى سيلتقى نظيره الاتحاد السكندرى الأحد المقبل على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات دور الثمانية بالبطولة.