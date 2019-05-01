شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الزمالك .. مران جماهيرى حاشد لتحفييز لاعبى الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الزمالك، على إقامة مران جماهيري حاشد ،مساء غدا الخميس، على ملعب بتروسبورت، قبل السفر إلى تونس ، لتحفييز اللاعبين قبل مواجهة النجم الساحلي التونسى فى إياب الكونفدرالية الافريقية بملعب الاخير فى سوسة.

يأتى هذا فى الوقت الذى ينتظر فيه مسئولو الزمالك موافقة الجهات الأمنية لإمكانية إقامة المران بحضور جماهيري قبل السفر الجمعة إلى تونس، لملاقاة النجم الساحلى، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية.

وخاطب الزمالك فى وقت سابق إدارة استاد بتروسبورت للحصول على موافقة إقامة تدريبات الفريق غدا عقب نهاية مباراة إنبى وبتروجت فى الدورى التى ستقام غدا فى السابعة مساء على نفس الملعب.

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وتغلب الزمالك فى مباراة الذهاب على النجم الساحلي التونسي بهدف لنجمه محمود كهربا فى المباراة التى اقيمت الأحد الماضى على ملعب برج العرب فى الاسكندرية.