شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: جروس وافق على تجديد عقده مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، أن السويسرى جروس المدير الفنى للفريق رحب مبدئيا بتجديد عقده مع فى وقت سابق مؤكدا أن هناك اتفاقا مبدئيا معه حول التجديد ولكن فى الوقت المناسب خوفا على تشيت التركيز وعدم التاثير على مشوار الفريق فى الدورى المصرى والكونفدرالية الافريقية .

وأضاف يوسف فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للزمالك، إن جروس سعيدا بتوفير طائرة خاصة لرحلة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية لتوفير الراحه لبعثه الفريق" .

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ويستعد الزمالك لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره النجم الساحلى الأحد المقبل، فى سوسة، ضمن إياب نصف النهائى بالكونفدرالية الافريقية بعدما تغلب بهدف لنجمه كهربا فى مباراة الذهاب.