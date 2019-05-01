شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإسماعيلى: مواجهة الاتحاد فى الكأس الفرصة الأخيرة لمصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى الهزيمة التى حدثت أمام حرس الحدود بأنها غير مستحقة، وأن النتيجة كانت عكس سير المباراة، وخلال الشوط الأول كان الفريق دون المستوى قبل أن نستفيق بالشوط الثانى، وأتيحت للاعبين عدة فرص خطيرة كانت كفيلة على الأقل بإدراك التعادل.

وواصل فى تصريحات صحفية: "لدينا فرصة أخيرة لمصالحة الجماهير فى بطولة كأس مصر، تحدثت مع اللاعبين على ضرورة إغلاق صفحة الدورى والتركيز بالكأس".

وأتم: "مواجهة الاتحاد صعبة للغاية لكننا سنتطلع لاستعادة روح الفريق من أجل الصعود للدور المقبل بالكأس".

ويلتقى الإسماعيلى منافسه "زعيم الثغر" يوم الأحد المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن مباريات دور الــ8 بالبطولة.