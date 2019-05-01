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الزمالك ينتظر رد الأمن لإقامة مران مفتوح للجمهور قبل رحلة سوسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو الزمالك خلال الساعات المقبلة، رد الجهات الأمنية حول إمكانية إقامة مران الفريق الأبيض غداً الخميس، على ملعب بتروسبورت بحضور جمهور الفريق لتحفيز اللاعبين قبل السفر يوم الجمعة إلى تونس، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى، يوم الأحد المقبل، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية.

وكان الزمالك قد خاطب إدارة استاد بتروسبورت من أجل الحصول على موافقة لإقامة تدريبات الفريق غدا على الملعب البترولى بعد نهاية مواجهة إنبى وبتروجت فى الدورى، التى ستقام على نفس الملعب فى السابعة من مساء الغد.

ويترقب مسئولو الزمالك رد الجهات الأمنية للإعلان بشكل رسمى عن موقف تدريب الفريق غدا وإقامته فى استاد بتروسبورت من عدمه.

كان لقاء الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلى قد انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله كهربا.

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