شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا: جروس وافق على تمديد عقده وكل تركيزنا فى الدورى والكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم حالياً بأعمال أمين الصندوق إن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق أبدى ترحيبه بتجديد عقده مع النادى الأبيض عندما تم فتح الملف فى وقت سابق، وهناك اتفاق مبدئى معه حول التجديد فى الوقت المناسب، وذلك لتركيز الجميع فقط داخل النادى حاليا سواء المجلس أو المدرب حول مشوار الفريق فى الدورى المصرى وبطولة الكونفدرالية.

وتابع تيجانا، فى تصريحات لموقع النادى الرسمى، "السويسرى كريستيان جروس سعيد جدا عندما أبلغه مرتضى منصور بتوفير طائرة خاصة لرحلة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى فى إياب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية بهدف توفير الراحه لبعثه الفريق".

يذكر أن الزمالك يستعد حالياً لمواجهة النجم الساحلى، يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.