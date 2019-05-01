شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة الطلائع.. أزارو سجل 3 أهداف فى 16 مباراة وأهدر 27 فرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المغربى الدولى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، انتقادات كبيرة مؤخراً، فى ظل اتهامه بإهدار العديد من الفرص السهلة، إلا أن هناك فريقاً يدافع عن التوربيد نظراً لنجاحه فى مساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات حتى حال عدم تسجيله لأهداف.

ويواجه فريق الأهلى مساء اليوم الأربعاء، وبالتحديد فى تمام الساعة السابعة إلا ربع، نظيره طلائع الجيش على ملعب المكس بالإسكندرية فى المواجهة المقامة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدورى الممتاز.

وقبل مباراة الليلة لعب وليد أزارو 16 مباراة مع الأهلى بإجمالى 1209 دقائق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصنع هدفا وسدد 30 مرة بواقع 16 مرة على المرمى و14 خارج المرمى، وأهدر 27 فرصة للتسجيل.

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ويرى الجهاز الفنى للأهلى أن مستوى وليد أزارو يؤهله للعب أساسياً، فرغم عدم تسجيله لأهداف كثيرة وإهداره فرصاً بالجملة، إلا أن المهاجم الدولى يساعد فريقه بشكل كبير على تحقيق الانتصارات، وهو ما ظهر فى مباراة المصرى التى صنع فيها هدفاً وتحصل خلالها على ضربة جزاء.

يذكر أن الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى دائم الإشادة بالمهاجم المغربى، ويؤكد أنه لاعب مهم، ولن يتراجع عن الدفع به ودعمه حتى فى الأوقات التى يتم الهجوم عليه فيها لقناعته التامة بمستواه.