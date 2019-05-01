سوبر كورة.. فى عيد العمال.. أبرز 10 وظائف للحكام المصريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كرة القدم نجد الحكم من الأعمدة الرئيسية فى اللعبة، حيث يتمتع بساطة فى تطبيق القوانين اتخاذ القرارات وإعلان النتيجة. لمعرفة وظائف الحكام اضغط هنا

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