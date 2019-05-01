شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير يشكو الإسماعيلى للفيفا بسبب الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى بشكوى ضد إدارة الدراويش للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بحثاً عن قيمة الشرط الجزائى فى عقده.

وقال مصدر مطلع داخل النادى الإسماعيلى، لـ"الخليج 365"، إن كل الحلول الودية مع المدرب البلجيكى باءت بالفشل فى ظل إصرار سيدومير على الحصول على قيمة الشرط الجزائى فى عقده للرحيل عن القلعة الصفراء.

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كانت العلاقة بين الإسماعيلى ومدربه البلجيكى سيدومير وصلت لطريق مسدود بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد فى الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدورى، لاسيما بعد قررت إدارة النادى تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديراً للكرة، وقبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة الأمر الذى اعتبره المدير الفنى تقليصا من صلاحياته ليغادر المران قبل أن تُحيله إدارة النادى للتحقيق بسبب تصريحاته ضد القلعة الصفراء.

وبدأ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى رحلة التخلص من سيدومير وتدور مناقشات داخل المجلس الأصفر للوصول لصيغة تنهى العلاقة بين الدراويش ومدربه البلجيكى بدون أعباء مالية كبيرة على خزينة النادى، حيث اقترح مسئولو الدراويش منح المدير الفنى راتب شهرين مقابل إنهاء العلاقة لكن المدرب مازال رافضاً هذا الاقتراح.

وينص العقد على بمنح سيدومير قيمة عقده كاملًا حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالى، وهو ما سيكبد الإسماعيلى مبلغًا كبيرًا.