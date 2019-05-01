شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الجبل الأخضر.. 7 أرقام لـ"المقاولون والداخلية" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز مواجهة فريقى المقاولون والداخلية المحدد لها الرابعة والنصف عصرا فى إطار الجولة الـ31 على ملعب استاد الذئاب فى الجبل الأخضر. يسعى المقاولون إلى حصد الثلاث نقاط من أجل الزحف إلى المربع الذهبى ،بينما يبحث فريق الداخلية عن الهروب من القاع بتحقيق الفوز فى هذه المواجهة. ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " المقاولون و الداخلية " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :

المقاولون و الداخلية

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