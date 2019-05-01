شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. هل يستحق أجاى الظهور فى تشكيلة الأهلى أمام الطلائع؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الأهلى أحد الأوراق المهمة التى يعول عليها الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للمارد الأحمر إلا أن الخواجة وجهازه المعاون فوجئوا بمستواه الذى ظهر به مؤخراً، خلال مباريات الفريق الأخيرة، وافتقاده خلالها الكثير من قدراته الفنية العالية.

ويواجه فريق الأهلى مساء اليوم الأربعاء فى تمام الساعة السابعة إلا ربع نظيره طلائع الجيش على ملعب المكس بالإسكندرية فى المواجهة المقامة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدورى الممتاز.

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وقبل مواجهة طلائع الجيش لعب النيجيرى أجاى 12 مباراة مع الأهلى بإجمالى 912 دقيقة، سجل أربعة أهداف وصنع هدفا وسدد 19 مرة على المرمى بواقع 9 تسديدات على المرمى و10 خارجها وأهدر 15 فرصة للتسجيل.

فعلى الرغم من تألق اللاعب النيجيرى فى أول مبارياته بعد العودة من الإصابة التى لحقت به فى شهر يوليو من العام الماضى، وتعافيه منها فى يناير الماضى ظهر بمستوى مميز لكنه يعانى من تراجع كبير فى مستواه هذه الفترة.