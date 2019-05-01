شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 10 حقائق مثيرة عن صدام الأهلى وطلائع الجيش الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى، مساء اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة السابعة إلا ربع، اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ملعب المكس بالإسكندرية فى المواجهة المقامة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدورى الممتاز.

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 61 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 19 مباراة، وتعادل فى 4 لقاءات، وهُزم فى 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفاً، بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفا.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على أهم الحقائق المثيرة فى مواجهات الأهلى والطلائع قبل صدام الليلة ..

1- 24 مباراة جمعت الأهلى والطلائع قبل صدام الليلة، فاز المارد الأحمر فى 19 لقاء وحسم التعادل 5 مباريات، بينما لم ينجح الطلائع فى تحقيق الفوز على الأهلى مطلقاً.

2- سجل الأهلى 50 هدفاً فى شباك الطلائع بينما سجل الطلائع فى الشباك الحمراء 11 هدفاً.

3- عماد متعب هداف الأهلى فى شباك الطلائع برصيد 7 أهداف بينما الثنائى دودزى دوجبى وصلاح أمين هدافا الطلائع فى شباك الأهلى برصيد هدفين.

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4- حسام عاشور لاعب خط وسط الأهلى هو أكثر نجوم المارد الأحمر مشاركة أمام الطلائع برصيد 13 لقاء.

5- أكبر انتصار للأهلى على الطلائع كان الفوز برباعية دون رد، وحققه المارد الأحمر مرتين موسمى 2006 /2007 و2014/ 2015

6- حقق الأهلى الفوز على الطلائع ذهاباً وإياباً فى 6 مواسم سابقة

7- خرج الأهلى بشباك نظيفة فى 16 مباراة سابقة أمام الطلائع بينما فعلها الطلائع مرتين فقط.

8- 27 لاعبا سجلوا أهداف الأهلى فى الطلائع بينما سجل 9 لاعبين أهداف الطلائع فى المارد الأحمر.

9- 16 حكما أدارو مباريات الأهلى والطلائع يتصدرهم الثنائى حمدى شعبان وإبراهيم نور الدين برصيد 3 مباريات.

10- انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والطلائع بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهما مروان محسن.