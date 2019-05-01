شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رمضان صبحى يرفض البقاء فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر رمضان صبحى، لاعب الأهلى المعار له من هيدرسيفلد الإنجليزى، على عدم البقاء فى القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته رغم حاجة الفريق لجهوده بسبب رغبة اللاعب فى العودة لتجربة الاحتراف. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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