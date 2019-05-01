تشكيل الريدز اليوم أمام البارسا

سيلعب ليفربول الإنجليزي خارج ملعبه مساء اليوم الأربعاء أمام برشلونة الأسباني في ملعب الكامب نو في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في الساعة التاسعة مساء اليوم بملعب الجحيم “الكامب نو” .

وتنبأت شبكة هو سكورد البريطانية التشكيلة التي سيلعب بها الألماني يورجن كولب أمام برشلونة في جحيمهم .

وجاء تشكيل ليفربول :

في حراسة المرمى : أليوسن .

في خط الدفاع : فان دايك – روبرتسون – أليكساندر أرنولد – ماتيب.

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في خط الوسط : فابينيو – كيتا – هيندرسون .

في خط الهجوم : صلاح – ماني – فيرمينو .

ام عن الغيابات : ادم لالانا لداعي الإصابة

اما عن التبديلات : نابي كيتا ، ميلنر ، جو جوميز ، شاكيري ، لوفرين ، ستوريدج ، ميجنوليت .