محمد صلاح يحصل على 50 مليون جنيه مكافأة من ليفربول قبل مواجهة برشلونة



كتب: هاني عبد النبي

حصل الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي على مكافأة ضخمة بقيمة 2 مليون ونصف المليون جنيه إسترليني ما يوازى 50 مليون جنيه مصري على أدائه مع فريقه الإنجليزي هذا الموسم.

ووفقًا لموقع فوتبول إنسايدر العالمي فإن مصدر بإدارة نادي ليفربول أكد حصول الدولي المصري على المكافأة المالية الضخمة قبل ساعات من مواجهة برشلونة فى ذهاب نصف نهائي الأبطال بين الفريقين والمقرر اقامته فى تمام التاسعة مساءًا على أرضية ملعب استاد كامب نو الشهير معقل الفريق الكتالوني.

حصل الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول...

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