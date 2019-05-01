حقيقة أزمة "كهربا" ورحيل "جروس" عن تدريب الزمالك بنهاية الموسم

كتب: أحمد أبوعقيل

كتبت الصفحة الرسمية لشبكة «بي إن سبورتس» عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» أن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، طلب عدم تجديد عقده مع الفريق الأبيض عقب انتهاء عقده الحالى الذى ينتهى فى مايو الجارى، وأبلغ المدرب فى سرية تامة، أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، بعدم التجديد، ورحيله بشكل رسمى عن الفريق خلال أيام معدودة.

وبرر «جروس» رفضه التجديد مع الفريق، بالتدخلات المستمرة من رئيس النادى فى أمور الفريق، وفرض لاعبين عليه للمشاركة فى المباريات، وهم دون المستوى فنياً، إلى جانب تصوير فيديو له بعد كل مباراة، وعرضه أمام الجميع، مشدداً على أنه تعرض داخل الزمالك لأمور لم يمر بها طوال حياته فى الملاعب والبلدان المختلفة، ويرفض الاستمرار على هذا الوضع.

الزمالك ينفي :جروس مستمر مع الفريق

نفى أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الزمالك، رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، عن القيادة الفنية للفريق.

وكتب أمير مرتضى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق، المدير الفني اجتمع برئيس النادي في حضوري أمس والأجتماع بأكمله كان بخصوص التحضير لمباراة النجم القادمة والاستعدادات الخاصة بالسفر و لم يتم التطرق اصلاً لتجديد اي عقود تخص المدير الفني أو اللاعبين".

لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق .. المدير الفني اجتمع برئيس النادي في حضوري أمس والأجتماع بأكمله كان بخصوص التحضير لمباراة النجم القادمة والاستعدادات الخاصة بالسفر و لم يتم التطرق اصلاً لتجديد اي عقود تخص المدير الفني أو اللاعبين.

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وعلق أمير قائلا:" يجب عليكم التركيز في نقل و تحليل المباريات فقط فلديكم استوديوهات جيدة و صورة مميزة .. أما الشق الأخباري لديكم فأنه يدعو للشفقة" .

وعلى جانب أخر انتقد أمير مرتضي الإعلام الرياضي كريم خطاب لنشرة خبر يؤكد فيه بداية أزمة جديدة مع لاعب الفريق محمود كهربا قائلا:" معلومة مؤكدة برضه .. القلق ده كان زمان يا كيمو ركز في القلق اللي موجود الناحية التانية، وحتى لو هيكون في قلق في برضه نظام قوي ورادع بيطبق على أي حد .. سكرين شوت برضه".

وكان كريم خطاب قد نشر تغريدة على صفحته الشخصية تويتر: "معلومة مؤكدة .. كهربا هايعمل قلق الفترة الجاية لإدارة الزمالك !! ..سكرين شوت علشان لما يحصل".

رحيل جروس

— Amir Mortada Mansour (@AmirMortada)

لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق .. المدير الفني اجتمع برئيس النادي في حضوري أمس والأجتماع بأكمله كان بخصوص التحضير لمباراة النجم القادمة والاستعدادات الخاصة بالسفر و لم يتم التطرق اصلاً لتجديد اي عقود تخص المدير الفني أو اللاعبين https://t.co/IVDBpA8gc9 — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) May 1, 2019

حقيقة أزمة كهربا