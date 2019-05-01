كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| جدل غير رياضي ـ منتخب سوريا أم “منتخب الأسد”؟ ينقسم السوريون بين مؤيد لمنتخب بلادهم لكرة القدم باعتباره يمثل سوريا ولا علاقة للرياضة والسياسة، وبين من يعتبره المنتخب أداة دعائية بيد نظام الرئيس بشار الأسد. هذا الفيديو الذي نشرته صحيفة “دويتش فيليه” الألمانية يرصد الجدل المثار بين الفرقين:

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