كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| جولة في ملعب برشلونة الجديد

كشف برشلونة، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عن خططه لتطوير الملعب وزيادة سعة استاد “كامب نو”، ضمن مشروع عملاق.

وأظهر برشلونة خلال فيديو، لمحاكاة شكل المشروع الجديد، أن سعة الملعب ستزيد من 99 ألف متفرج إلى 105 آلاف متفرج، مع وضع سقف يغطي الملعب بأكمله.

وينوي برشلونة بدء أعمال التطوير على الملعب الجديد، الذي أطلق عليه اسم “إيسباي بارسا”، في فترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد، وعلى مدار ثلاث سنوات مقبلة، بدءا من 2019 حتى يواصل اللعب على ملعبه دون توقف.

ووفقا لهذه الخطة، فإن من المنتظر استكمال تطوير الملعب مع حلول موسم 2023-2024، وقال النادي، إنه سيتكلف حوالي 360 مليون يورو، بحسب موقع سكاي نيوز.

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وبدأ برشلونة بالفعل في أعمال بناء ملعب جديد للشباب، وفريق البدلاء، وسيطلق عليه اسم أسطورة النادي الهولندي الراحل يوهان كرويف، وسيكون مقرا للتدريب.

ويشهد المشروع الجديد بناء ملعب جديد لفريق كرة السلة أيضا، إضافة إلى مساحات خضراء حول الاستاد الحالي.