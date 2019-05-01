كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منتخب سوريا بقمصان “العدو”.. جدل وبيان “غاضب” من اتحاد الكرة

أثارت قمصان المنتخب السوري لكرة القدم المشارك في كأس آسيا، جدلا واسعا بين السوريين، بعدما قال منتقدون إنها صُنعت في تركيا، في الوقت الذي تنظر فيه دمشق إلى تركيا بمثابة “دولة معادية”.

وتداول مستخدمو المنصات الاجتماعية صورا لقمصان المنتخب السوري التي تحمل عبارة “صُنع في تركيا”، وأبدى سوريون استياء من الأمر.

ويستعد “نسور قاسيون” لخوض أولى مبارياتهم في إطار الدورة الحالية من كأس آسيا المقامة في دولة الإمارات، حيث يواجهون المنتخب الفلسطيني يوم الأحد.

وتشن الحكومة السورية حملة على المنتجات التركية التي تهرب عن طريق الحدود، كما تفرض عدد من المخالفات على من يتاجر فيها.

واستغرب المنتقدون أن تتم صناعة قمصان المنتخب السوري في الخارج بينما يتحدث المسؤولون في البلاد عن تشجيع الصناعة الوطنية. خاصة مع الجودة العالية لمنتجات الألبسة السورية، بحسب سكاي نيوز.

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من ناحيته، قال الاتحاد السوري لكرة القدم إنه يستغرب بشأن القمصان، معربا عن أسفه لتوقيت إثارة الموضوع عشية افتتاح النهائيات الآسيوية.

وأوضح الاتحاد، في بيان على موقع فيسبوك، أن العقد المبرم مع شركة “جاكو” الألمانية بشأن القمصان تم وفق الأنظمة المعمول بها منذ ثلاث سنوات.

واكتفى الاتحاد بإعلان اسم الشركة التي جرى التعاقد معها، ولم يوضح ما إذا كانت قد صنعت القمصان داخل تركيا، كما أنه لم ينف ذلك.

وكذلك عاب البعض ما اعتبروه تصميما غير مناسب للقمصان، قائلين إن النسر جرى وضعه في الأسفل فيما تحرص منتخبات البلدان الأخرى على إبراز رموزها بصورة لافتة.