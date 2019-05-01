كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مستوحاة من أزهار الكرز… هذه هي شعلة أولمبياد طوكيو 2020

متابعة-سنيار: بعد مشاهدة شعلة ديفيد بيكهام الذهبية المضاءة من عام 2012 وتصميم São Paulo studio Chelles & Hayashi الحصري لشعلة ريو الأولمبية لعام 2016، تم الكشف عن شعلة أولمبياد طوكيو 2020، المستوحاة من أزهار الكرز، وهو من تصميم Tokujin Yoshioka.

يبلغ ارتفاع الشعلة الأولمبية 2020، 71 سنتيمتراً، خمسة أقسام – كلها متجمعة مع بعضها لتشكل نموذج أزهار الكرز ساكورا.

تم إنشاء النموذج من نفايات البناء المصنوعة من الألومنيوم المأخوذة من الإسكان المؤقت الذي تم بناؤه في أعقاب زلزال شرق اليابان الكبير وتسونامي في عام 2011، ويتم منحها تدرج اللون الذهبي الكلاسيكي من الورود لمزيد من التشطيب، وتم تصميم جهاز الإضاءة المبتكر باستخدام نفس تقنية بثق الألومنيوم التي يتم استخدامها في تصنيع قطارات الرصاص الشهيرة في اليابان، وسيتم استخدامه خلال مراسم الشعلة الاحتفالية، ومن المقرر أن يتم إطلاقه رسميًا مع وصول موسم أزهار الكرز الياباني في مارس.

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وتعليقًا على التصميم الرائع، صرّح يوشيوكا قائلاً: “بدأ التصميم بعد أن وجهت شعارات أزهار الكرز مع الأطفال في منطقة الشفاء، كانت كل الزهور التي رسموها نابضة بالحياة، كما لو كانت ترمز إلى مشهد يتغلب فيه الناس على الكارثة ويخرجون منها، وأضاف: “كان هدفي هو إيصال قوتهم للعالم من خلال تصميمي، ففي عام 2020، ستنطلق الشعلة الأولمبية في جميع أنحاء اليابان مثل أزهار الكرز التي تزهر وتضيء طريقنا إلى الأمل، “هنا على أمل أن تضيء شعلة طوكيو 2020 الأولمبية طريقنا إلى النصر”.