كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أغلى 11 لاعبا في البريميرليغ تقدم فقرة توب 10 التي تعرض في برنامج الصباح على “سكاي نيوز” المراتب الـ10 الأولى، المرتبطة بمواضيع غريبة ومفيدة ومسلية. واليوم تطلعكم على أغلى 11 لاعبا في البريميرليغ.

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