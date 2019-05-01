كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أغرب الرياضات في العالم

تصنف الرياضات بالعالم دوما على أساس الصعوبة.. اللياقة المطلوبة أو القوانين التي يجب اتباعها، أما في رياضاتنا التالية فالأمر مختلف تماما وقواعدها لا تشبه أي قواعد أخرى، فالتالي قائمة بأغرب الرياضات في العالم.

التقرير التالي لموقع سكاي نيوز يسلط الضوء على مجموعة من أغرب الرياضات في العالم: