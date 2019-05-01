كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Dream Crazier”.. رسالة حب بصرية للنساء من “نايكي”

متابعة-سنيار: “Dream Crazier” هو إعلان جديد من “Nike”، ظهر لأول مرة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أقيم ليلة الأحد.

الإعلان الجديد بصوت الأمريكية سيرينا ويليامز لاعبة التنس الأشهر، وتتحدث فيه عن أولئك الذين يهزون رؤوسهم بالرفض دائمًا للنساء الرياضيات.

وفي التعليق على لقطات لبعض من أعظم الرياضيات في العالم، قالت سيرينا: “إذا أظهرت النساء عواطفهن يقال أنهن دراميات ويعشقن الحزن، وإذا ذهبن لمنافسة الرجال في إحدى الرياضات يقال أنهن مجانين”.

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وتختتم الإعلان بقولها: “إذا أرادوا مناداتك بالمجنونة، حسنًا أريهم ما يستطيع المجانين صنعه”.