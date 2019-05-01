القوة الضاربة تزين تشكيل برشلونة المتوقع أمام الليفر

٠١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

استقر الإسباني إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على تشكيلة فريقه التي تخوض مواجهة ليفربول الإنجليزي، على استاد كامب نو الذي يتسع لأكثر من 99 ألف متفرج، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم «2018-2019»، والتي سيديرها الحكم الدولي الهولندي المخضرم بيورن كيبرز صاحب الـ46 عامًا علمًا بأن لقاء الإياب سيقام يوم الثلاثاء القادم على استاد أنفيلد، معقل الريدز.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لنادي برشلونة: - حراس المرمى: مارك أندري تير شتيجن. - خط الدفاع: كليمونت لينجليت - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا - سيرجي روبيرتو. - خط الوسط: إيفان راكيتش - سيرجيو بوسكيتش - أرثور هينريك ميلو. - خط الهجوم: فيليب كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي. وبعدما حسم تتويجه بلقب

: مارك أندري تير شتيجن.

- خط الدفاع: كليمونت لينجليت - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا - سيرجي روبيرتو.

- خط الوسط: إيفان راكيتش - سيرجيو بوسكيتش - أرثور هينريك ميلو.

- خط الهجوم: فيليب كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

وبعدما حسم تتويجه بلقب الليجا، مع تبقي 3 جولات على نهاية البطولة، يتطلع برشلونة لتخطي عقبة ليفربول، ويلتقي الفائز، مع المتأهل من المواجهة الأخرى، بالدور قبل النهائي بين توتنهام، وأياكس.

برشلونة، حقق ثلاثية الدوري، وكأس إسبانيا، ودوري الأبطال في كل من عامي 2009، 2015، ويتطلع لتكرار الثلاثية خلال هذا الموسم، ويعلق برشلونة آماله بشكل كبير على نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصل على راحة خلال الأيام الماضية ويظهر بمستويات جيدة.

