موعد مباراة الأهلي اليوم ضد الطلائع والقناة الناقلة

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٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق طلائع الجيش، مساء اليوم الأربعاء، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويحل المارد الأحمر في وصافة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بينما يتفوق عليه بيراميدز المتصدر بـ3 نقاط فقط، أما طلائع الجيش فيخوض المباراة في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، ويدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على الثلاث نقاط أملا في التساوي في عدد النقاط مع فريق بيراميدز، خاصة أن الأحمر لديه مبارتان مؤجلتان.

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موعد مباراة الأهلي والطلائع تبدأ مواجهة الأهلي أمام الطلائع في تمام الساعة السابعة إلا الربع مساء. القناة الناقلة للأهلي والطلائع تنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر شاشة قناة «أون سبورت» على الهواء مباشرة. ويطمح أبناء مارتن لاسارتي في السعي قدما في سباق مسابقة الدوري، وعدم فقدان