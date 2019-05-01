موعد مباراة الأهلي اليوم ضد الطلائع والقناة الناقلة

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٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
الأهلي
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق طلائع الجيش، مساء اليوم الأربعاء، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويحل المارد الأحمر في وصافة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بينما يتفوق عليه بيراميدز المتصدر بـ3 نقاط فقط، أما طلائع الجيش فيخوض المباراة في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، ويدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على الثلاث نقاط أملا في التساوي في عدد النقاط مع فريق بيراميدز، خاصة أن الأحمر لديه مبارتان مؤجلتان.
موعد مباراة الأهلي والطلائع تبدأ مواجهة الأهلي أمام الطلائع في تمام الساعة السابعة إلا الربع مساء. القناة الناقلة للأهلي والطلائع تنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر شاشة قناة «أون سبورت» على الهواء مباشرة. ويطمح أبناء مارتن لاسارتي في السعي قدما في سباق مسابقة الدوري، وعدم فقدان
القناة الناقلة للأهلي والطلائعتنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر شاشة قناة «أون سبورت» على الهواء مباشرة.
ويطمح أبناء مارتن لاسارتي في السعي قدما في سباق مسابقة الدوري، وعدم فقدان أي نقاط، خاصة بعد أن ودع المارد الأحمر البطولة الإفريقية، ولم يصبح أمامه سوى بطولتي الدوري والكأس، واللتان يسعى للتتويج بهما ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد توديع دوري أبطال إفريقيا.
على الجانب الآخر يطمح الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكي لوك إيميل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي خاصة بعد أن خسر في المباراة الأخيرة له أمام فريق الجونة بهدفين نظيفين ويأمل الفريق العسكري في الابتعاد عن منطقة الخطر وصراع الهبوط والدخول في المنطقة الدافئة.
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