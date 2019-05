أول رد من ليفربول بعد اعتقال 6 من مشجعي الريدز

ووفقًا لبيان ليفربول الرسمي، فإن النادي سيعمل مع شرطة الميرسيسايد والسلطات الإسبانية، لمعرفة المتورطين في هذا الحادث، وحذر النادي الإنجليزي جماهيره بأن هذا السلوك غير مقبول ولن يتم التسامح معه، وأنهى الريدز بيانه: «النادي سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة في جميع الحالات من هذا النوع».

وكانت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، نشرت فيديو يشير إلى أن هناك مشاجرات من قبل بعض محبي الفريق الإنجليزي، الذين ألقوا أشياء على ضباط الشرطة، كما تم مصادرة ما يقرب من 3000 علبة من البيرة مخصصة للبيع.

Liverpool fans wonder why they are one of the most hated fan bases in the world. Look at the scum out in Barcelona. State of these lot. Disgusting fans. pic.twitter.com/Z6BqhIzIfM