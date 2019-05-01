انت الان تتابع أول رد من ليفربول بعد اعتقال 6 من مشجعي الريدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

جماهير ليفربول

في أول رد فعل بعد اعتقال شرطة برشلونة، 6من مشجعي ليفربول الإنجليزي، في المنطقة المجاورة لفندق رويال بلازا، أصدر النادي الإنجليزي، بيانًا رسميًا، عبر موقعه الرسمي، بشأن الأحداث الجارية في برشلونة، وذلك قبل ساعات من استضافة استاد كامب نو، موقعة برشلونة بقيادة مديره الفني إرناستو فالفيردي أمام ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019.

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ووفقًا لبيان ليفربول الرسمي، فإن النادي سيعمل مع شرطة الميرسيسايد والسلطات الإسبانية، لمعرفة المتورطين في هذا الحادث، وحذر النادي الإنجليزي جماهيره بأن هذا السلوك غير مقبول ولن يتم التسامح معه، وأنهى الريدز بيانه: «النادي سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة في جميع الحالات من هذا النوع». وكانت