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انت الان تتابع 4 مصريين سجلوا في برشلونة.. هل يفعلها محمد صلاح؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
برشلونة
بعدما حسم تتويجه بلقب الليجا، قبل نهاية البطولة بـ3 جولات، يتطلع برشلونة لتخطي عقبة ليفربول، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتأهل للنهائي لمواصلة تقدمه نحو تكرار الثلاثية، حيث يستضيف البرسا نظيره ليفربول، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو» في ذهاب النهائي، على أن تتجدد المواجهة بينهما في مباراة الإياب التي يحتضنها ليفربول على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل، ويلتقي الفائز، مع المتأهل من المواجهة الأخرى، بالدور قبل النهائي بين توتنهام، وأياكس. وقبل المباراة النارية نستعرض المصريين الذين سجلوا في شباك برشلونة.
طه إسماعيل يعد نجم الأهلي الأسبق، هو أول لاعب مصري يهز شباك برشلونة، في عام 1961 في المباراة الودية التي جمعت بين الأهلي والبرسا، وانتهت بفوز الأخير 6-1. أحمد حسام ميدو ميدو ثاني اللاعبين المصريين الذين هزوا شباك برشلونة عندما كان لاعبًا في صفوف أياكس، عام 2002 خلال مباراة جمعت بين الفريقين
يعد نجم الأهلي الأسبق، هو أول لاعب مصري يهز شباك برشلونة، في عام 1961 في المباراة الودية التي جمعت بين الأهلي والبرسا، وانتهت بفوز الأخير 6-1.
ميدو ثاني اللاعبين المصريين الذين هزوا شباك برشلونة عندما كان لاعبًا في صفوف أياكس، عام 2002 خلال مباراة جمعت بين الفريقين في بطولة أمستردام الودية وانتهت وقتها بفوز أياكس (4-3).
هاني العجيزي
سجل العجيزي هدفُا في شباك برشلونة بقميص الأهلي عام 2009، خلال بطولة ويمبلي الودية التي كان يشارك فيها الأحمر، وانتهت وقتها بفوز البارسا (4-1).
محمد النني
من منا ينسى هدف النني مع آرسنال في شباك برشلونة خلال منافسات دوري أبطال أوروبا، ليصبح المصري الوحيد الذي تمكن من التسجيل في شباك برشلونة على أرضه ووسط جماهيره.
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