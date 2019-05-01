السويسري كريستيان جروس يقرر الرحيل عن الزمالك

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تحرير:محمد حسن صيام ٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
جروس
نشر الحساب الرسمي لقناة «بي إن سبورتس» الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أخطر إدارة النادي رسميًا بعدم رغبته في تجديد عقده مع الفريق، حيث كتب: «مدرب الزمالك السويسري كريستيان جروس يبلغ مجلس الإدارة رسميًا بعدم تجديد عقده مع النادي»، وكانت إدارة نادي الزمالك قد تعاقدت مع المدير الفني السويسري جروس في شهر يوليو الماضي بعقد تم الإعلان فيما بعد أنه لمدة موسم واحد.
وشهدت الفترة الماضية انتقادات لاذعة من قبل رئيس نادي الزمالك للسويسري كريستيان جروس ومطالبته بضم عنصر مصري في الجهاز الفني وهو ما يرفضه السويسري جروس. وقاد جروس الزمالك للوصول إلى نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والتي فاز فيها الأبيض في مباراة الذهاب بهدف دون رد على النجم الساحلي على أن تُقام مباراة
وشهدت الفترة الماضية انتقادات لاذعة من قبل رئيس نادي الزمالك للسويسري كريستيان جروس ومطالبته بضم عنصر مصري في الجهاز الفني وهو ما يرفضه السويسري جروس.
وقاد جروس الزمالك للوصول إلى نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والتي فاز فيها الأبيض في مباراة الذهاب بهدف دون رد على النجم الساحلي على أن تُقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل، علمًا بأن الفريق يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة خلف الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 61 نقطة.— beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news)
مدرب الزمالك السويسري كريستيان غروس يبلغ مجلس الإدارة رسميا بعدم تجديد عقده مع النادي— beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) May 1, 2019
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