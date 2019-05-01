انت الان تتابع السويسري كريستيان جروس يقرر الرحيل عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

جروس

نشر الحساب الرسمي لقناة «بي إن سبورتس» الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أخطر إدارة النادي رسميًا بعدم رغبته في تجديد عقده مع الفريق، حيث كتب: «مدرب الزمالك السويسري كريستيان جروس يبلغ مجلس الإدارة رسميًا بعدم تجديد عقده مع النادي»، وكانت إدارة نادي الزمالك قد تعاقدت مع المدير الفني السويسري جروس في شهر يوليو الماضي بعقد تم الإعلان فيما بعد أنه لمدة موسم واحد.

Advertisements

وشهدت الفترة الماضية انتقادات لاذعة من قبل رئيس نادي الزمالك للسويسري كريستيان جروس ومطالبته بضم عنصر مصري في الجهاز الفني وهو ما يرفضه السويسري جروس. وقاد جروس الزمالك للوصول إلى نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والتي فاز فيها الأبيض في مباراة الذهاب بهدف دون رد على النجم الساحلي على أن تُقام مباراة