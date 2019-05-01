مفاجآت في التشكيل المتوقع للأهلي ضد الطلائع

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٠١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
الأهلي
استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش، والمقرر إقامتها في تمام السابعة الا ربع مساء اليوم الأربعاء، على استاد المكس بمدينة الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحل المارد الأحمر في وصافة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بينما يتفوق عليه بيراميدز المتصدر بـ3 نقاط فقط، أما طلائع الجيش فيخوض المباراة في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - جونيور أجاي - جيرالدو دا كوستا. خط الهجوم: وليد أزارو. ويطمح الأهلي في السعي قدمًا في سباق مسابقة الدوري، وعدم فقدان
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - جونيور أجاي - جيرالدو دا كوستا.
خط الهجوم: وليد أزارو.
ويطمح الأهلي في السعي قدمًا في سباق مسابقة الدوري، وعدم فقدان أي نقاط، خاصة بعد أن ودع البطولة الإفريقية، ولم يصبح أمامه سوى بطولتي الدوري والكأس الذي يسعى في التتويج بهما، ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد توديع البطولة الإفريقية.
على الجانب الأخر يطمح الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكي لوك إيميل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي خاصة بعد أن خسر في المباراة الأخيرة له أمام فريق الجونة بهدفين نظيفين ويأمل الفريق العسكري الابتعاد عن منطقة الخطر وصراع الهبوط والدخول في المنطقة الدافئة.
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