انت الان تتابع مفاجآت في التشكيل المتوقع للأهلي ضد الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

الأهلي

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش، والمقرر إقامتها في تمام السابعة الا ربع مساء اليوم الأربعاء، على استاد المكس بمدينة الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحل المارد الأحمر في وصافة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بينما يتفوق عليه بيراميدز المتصدر بـ3 نقاط فقط، أما طلائع الجيش فيخوض المباراة في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - جونيور أجاي - جيرالدو دا كوستا. خط الهجوم: وليد أزارو. ويطمح الأهلي في السعي قدمًا في سباق مسابقة الدوري، وعدم فقدان